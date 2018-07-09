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Dereceye girmek için yarıştılar

Giriş Tarihi: 9.7.2018
Dereceye girmek için yarıştılar
MERSİN'DE 16 ülkeden 55 sporcunun katılımıyla düzenlenen Artistik Jimnastik Dünya Kupası sona erdi. Uluslararası Jimnastik Federasyonunun 2018 faaliyet programında yer alan ve Olimpik Jimnastik Salonu'nda yapılan Artistik Jimnastik Dünya Kupası'nda, yarışmalar büyük bir çekişmeye sahne oldu. Dünyanın çeşitli yerlerinden şampiyonaya katılan sporcular bugünkü yarışlarda en iyi puanı almak için kıyasıya mücadele etti. Erkeklerde paralel bar, barfiks ve atlama aletleri, kadınlarda ise yer ve denge yarışları yapıldı. Türkiye Jimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Mersin'in 2016 yılının ardından ikinci kez bu şampiyonaya ev sahipliği yaptığını söyledi.
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Dereceye girmek için yarıştılar
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