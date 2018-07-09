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Dulkadiroğlu’ndan sosyal tesis atağı

Giriş Tarihi: 9.7.2018
Dulkadiroğlu’ndan sosyal tesis atağı
BÖLGESİNİ sosyal tesislerle donatmaya devam eden 'ın Dulkadiroğlu İlçe Belediyesi, inşaatını tamamladığı tesislerin açılışını yapmaya hazırlanıyor. Belediye Başkanı Necati Okay, geçtiğimiz yıl birçok tesisi hizmete sunduklarını belirterek, "Bu yıl da inşaatı tamamlanan sosyal tesislerini açılışına hazırlanıyoruz. Tesislerin çalışmaların tüm hızıyla sürüyor" dedi. Bu güne kadar acil olan tesisleri tamamlayarak vatandaşların hizmete sunduklarını vurgulayan Başkan Okay, "Şuanda bir çok mahallemiz için de sosyal tesis planlıyoruz. Yapımını tamamladığımız sosyal tesisleri de açılışa hazırlıyoruz. Tevekkeli mahallemizde inşaatını tamamladığımız sosyal tesisimizle yapımı tamamlanan tesislerimizi bir bir hizmete sunacağız" dedi.
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Dulkadiroğlu’ndan sosyal tesis atağı
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