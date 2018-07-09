KAMEK kurslarına yoğun ilgi var

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde vatandaşların el ve mesleki becerilerini geliştirme ve aile bütçelerine katkı sağlama adına açılan KAMEK kurslarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyorlar. Belediye bünyesinde Necip Fazıl Kısakürek Kurs Merkezi ile Özel İdare Kurs Merkezi'nde 50 dalda verilen kurslara Haziran ayı tarihi itibariyle 3 bin 500 kişi müracaat etti. Bu kurslardan İngilizce 108 kişi ile birinci sırada yer alırken,96 kişi ile Gitar kursu ikinci, 90 kursiyer ile de Servis Komisi kursu üçüncü sırada yer aldı.