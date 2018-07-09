Kanalın son kurbanı Muharrem oldu

Adana
'da sulama kanalları can almaya devam ediyor. Tüm uyarılara rağmen ölümlerin önüne geçilemiyor. Önceki gün 19 yaşındaki Ersin Akil'in yaşamını yitirdiği Ege Bağatur Bulvarı'ndan geçen DSİ kanalında bu kez 15 yaşındaki Muharrem Saraç boğularak hayata veda etti. Oğluların ölüm haberini alan aile gözyaşlarına boğuldu. Muharrem Saraç, Ege Bağatur Bulvarı üzerinde bulunan DSİ'ye ait sulama kanalına girdi. Bir süre sonra talihsiz çocuğu bulmak için su altı polisi kanalda arama çalışması yaptı. Aramalar sonucunda Saraç'ın cenazesi suya girdiği yerin 4 kilometre ilerisinde bulundu. Yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan cenazesi alınan Muharrem Saraç toprağa verildi. HAVUZLAR ÜCRETSİZ
Büyükşehir Belediyesi'nin bu ölümlerin önüne geçmek için kent genelinde 20 ücretsiz havuz açtı. Bunun yanı sıra ilçe belediyeleri de su oyun parklarını hizmete sokarak ölümlerin önüne geçmeye çalışıyor. Ailelere büyük görevler düştüğünün altını çizen yetkililer, "Anne ve babalar çocuklarını gözlerinin önünden bir an olsun ayırmasınlar. Çocukları yüzecekse yüzme havuzlarına götürsünler" dedi.