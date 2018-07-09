Kaplumbağalara şifa dağıtıyor

ürkiye'nin en donanımlı kaplumbağa hastanesi olan Hatay
Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Veteriner Fakültesi, nesilleri tehlike altında olan yaralı caretta carettalar ve yeşil deniz kaplumbağalarının (chelonia mydas) tedavilerini gerçekleştiriyor. MKÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarına tam donanımlı tedavi olanakları sağladıklarını söyledi. NESİLLERİ TEHLİKEDE OLAN TÜRLER
Samandağ kumsallarında özellikle caretta caretta ve deniz kaplumbağalarının geldiğini belirten Prof. Dr. Altuğ, "Bunların her ikisi de korunan ve nesli tehlikede olan türler. Özellikle yuvalama ve yumurtlama dönemlerinde Samandağ sahillerine geliyor. Fakat yaralanma noktasında caretta carettalar etçil oldukları ve balıkla beslendikleri için balıkçılık faaliyetlerine ilişkin yaralanma ve travmalar daha fazla şekilleniyor. Merkezimizde tedavilerin büyük bir çoğunluğu caretta carettalara yapılıyor" dedi. Geçtiğimiz yıl altı deniz kaplumbağasını tedavi ederek özgürlüklerine kavuşturduklarını vurgulayan Altuğ, "Bu yıl 'Zeytin' adını verdiğimiz chelonia mydas kaplumbağamızı yine özgürlüğüne kavuşturduk. Şu anda tedavi edilen deniz kaplumbağalarımızı doğal ortamlarına bırakacağız. Bu türler neden önemli? Çünkü yaklaşık bin tane deniz kaplumbağası yavrularından, yani yumurtadan çıkan bin yavrudan 1-2 tanesi erişkinliğe ulaşabiliyor. Onun için bu hayvanların korunması ve tedavileri yapılıp tekrar doğal ortamlarına dönüştürülmesi, biyolojik denge açısından oldukça önem arz ediyor" şeklinde konuştu.