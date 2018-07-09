Kırıkhan’da 12. Kavun Festivali renkli geçti

HATAY'IN
Kırıkhan ilçesinde düzenlenen 12. Geleneksel Kavun Festival'nde, Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran sahnede saz çalarken protokol üyeleri de türkü söyleyerek davetlilere mini konser verdi. Kırıkhan ilçesindeki mesire alanında Kaymakamlık ve Belediye tarafından düzenlenen festival etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği sanatçısı Nazlı Öksüz Tubay ile yerel sanatçılar sahne aldı. Ardından kavun üreticileri, tadı ve aromasıyla meşhur Kırıkhan kavunlarını, aralarında gurmelerin de bulunduğu jüri üyelerine tattırdı. Puanlamaya giren 24 üreticiden en iyi kavun üreten üç çiftçiye altın ödülü verildi. Kırıkhan Kaymakamı Erkayıran, bu tür festivallerin ilçeye renk kattığını söyledi. Erkayıran, "Kırıkhan'ın geçmişinde, geleneğinde aşıklık geleneği zaten var. Eğer biz bunu yaşatacaksak bu topraklarda yaşatmalıyız diye düşündüm" dedi. Erkayıran, konuşmasının ardından Kırıkhan Engelliler Derneği üyeleriyle birlikte bağlama çaldı. Bu sırada, AK Parti Hatay
Milletvekili Hüseyin Yayman, belediye başkanı Ayhan Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü Dinçer Dinsever Kalkan'dan oluşan protokol üyeleri de "Ne ağlarsın benim zülfü siyahım" adlı türküyü seslendirerek vatandaşlara mini konser verdi.