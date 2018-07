Mavi Şimşekler Kutlu’ya emanet

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor teknik direktörünü buldu. Kulüp Başkanı Murat Sancak ve Sportif Direktör Tanju Çolak ile bir araya gelen Hakan Kutlu, her konuda anlaşma sağlayarak mavi-lacivertli ekibin yeni teknik adamı oldu. Başkan Sancak "Ülkemizin yetiştirmiş olduğu çok değerli hocamız ile yeni sezonda bizimle çalışması noktasında anlaşmaya vardık.İlk başta söylediğim gibi sabır ve sağlam temeller atarak ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.Bu arada yeni yönetimi görev dağılımını yaptı. Murat Sancak'ın kulüp başkanlığına seçilmesiyle birlikte tarihi bir değişim yaşayan mavi-lacivertli ekip tam gaz yoluna devam ediyor. İlk toplantısını gerçekleştiren Mavi Şimşekler yönetim görev dağılımını yaparken, transfer görüşmeleri konusunda da görüş alış verişinde bulundu.Sancak başkanlığında toplanan yönetimde Başkanvekili Süleyman Bilici, Başkan Yardımcısı İmam Gazali Hıradağı ve Şerif Güler, As Başkan Şentürk Çalık, Basın Sözcüsü: Savaş Çokduygulu, Hukuk işleri Tarkan Kulak, Muhasip Üye Remzi Kar, Federasyon Sorumlusu Levent Özveren, İdari İşler Sorumlusu Tekin Taylancı ve Alt Yapı Sorumlusu İsmail Tanrıverdi olarak belirlendi.Başkan Murat Sancak, "Burada ortak paydamız var. Adana Demirspor'u inşallah hak ettiği yere getireceğiz. Önce herkesten sabır bekliyoruz. Var olan durumu ortadan kaldırıp iyi bir kadroyla Adana Demirspor'u hak ettiği yere getireceğimizi herkes bilsin. Adanalıların desteği de her zaman devam edecektir. Burada tek bir amacımız var, Adana Demirspor" dedi.