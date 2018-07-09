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Melih ABİ: ’ne minibüs hattı koyun

Giriş Tarihi: 9.7.2018

Havalar çok ısındı, nem çok!
Vallahi yanıyoruz!
İmkanı olan kendisini yayla veya denize attı.
Olmayanlar da klimanın altında serinlik arıyor.
İnsan Akyıldız 'nde oturuyor.
En büyük sorunu ulaşım!
Eskiden "Adana'dan Tekir'e, giden araçlar buradan geçerdi" diyor.
Şimdi Adana'da hiçbir araç Gülek Mahallesi'nden geçmiyor.
Pozantı Kamışlı dolmuşları hat koymuş.
Yolcu taşıyorlar.
Bu araçlar Gülek Mahallesi'ne girip çıkabilir.
Ücreti ona göre olur.
Yani bir şekilde ulaşım sağlanır.
Beyler bu işe kulak kabartın.
Milleti çaresiz bırakmayın!

***

Sokak lambaları neden yanmıyor

?Hadırlı'dan elektrik şikayeti geldi 1013 nolu sokağın lambaları bir yıldır yanmıyor.
İnsanlar tedirgin…
Hırlısı var, hırsızı var.
Takın şu lambalarını kardeşim, vatandaşı eziyetten kurtarın.
Evine gidip gelmeye korkan bile var.
Şimdi yaz ayındayız.
Kışın burada yaşayanlar kabus dolu günler geçiriyor.

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Melih ABİ: Gülek Mahallesi’ne minibüs hattı koyun
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