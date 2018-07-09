Mersin’deki trafik kazasında 1 kişi öldü

MERSIN'IN
Anamur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Antalya
-Mersin
Karayolu'ndan Mersin'e gelen Yaşar Teke yönetimindeki 43 VA 793 plakalı kamyon bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yoldan çıkan kamyon dağ yamacına çarparken, üzerinde bulunan iş makinesi de aracın ön kısmına devrildi. Sürücü Aşar Teke, feci şekilde can verdi. Ekipler tarafından olduğu yerden çıkartılan Teke'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Anamur Devlet Hastanesi'ne götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.