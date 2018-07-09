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’de FETÖ üst düzey yöneticileri tutuklandı

HAYRETTİN YENEL Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2018
Niğde’de FETÖ üst düzey yöneticileri tutuklandı
'DE Fethullahçı Terör Örgütü üst düzey yöneticisi oldukları iddiası ile gözaltına alınan 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Niğde polisi tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ silahlı terör örgütünün il yapılanmasında yönetici konumunda olan 3 yıldır aranan 4 şüpheli, Mersin'de gaybubet evlerinde yakaladı. Adliyeye sevk edilen işadamları Celal Avşar, Kuddüsi Büyükakkaş, Oktay Erdoğdu, kadın yapılanmasından sorumlu Feyza Erdoğdu ve Özgür G. tutuklandı. Sanıkların, örgüte finans desteği sağladıkları, Feyza Erdoğdu'nun ise Niğde'de kadın yapılanmasından sorumlu olduğu ileri sürülüyor.
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Niğde’de FETÖ üst düzey yöneticileri tutuklandı
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