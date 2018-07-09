Niğde’de FETÖ üst düzey yöneticileri tutuklandı

NİĞDE
'DE Fethullahçı Terör Örgütü üst düzey yöneticisi oldukları iddiası ile gözaltına alınan 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Niğde polisi tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ silahlı terör örgütünün il yapılanmasında yönetici konumunda olan 3 yıldır aranan 4 şüpheli, Mersin'de gaybubet evlerinde yakaladı. Adliyeye sevk edilen
işadamları Celal Avşar, Kuddüsi Büyükakkaş, Oktay Erdoğdu, kadın yapılanmasından sorumlu Feyza Erdoğdu ve Özgür G. tutuklandı. Sanıkların, örgüte finans desteği sağladıkları, Feyza Erdoğdu'nun ise Niğde'de kadın yapılanmasından sorumlu olduğu ileri sürülüyor.