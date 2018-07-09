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Oyun ve oyuncak müzesine çocuklardan ilgi

Giriş Tarihi: 9.7.2018
Oyun ve oyuncak müzesine çocuklardan ilgi
GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren, Tarihi Bey Mahallesi'nde yer alan Oyun ve Oyuncak Müzesi çocuklardan yoğun ilgi görüyor. Müzede 600'e yakın takım olarak, 5 bini aşkın 1700-1900'lı yıllara ait el ve fabrika yapımı oyuncak sergilenirken, 8 farklı galeriden ve nadir bulunan 2 katlı mağaradan oluşuyor. Müzede, Yöresel Çömçe Gelin oyuncakları, yanı sıra Pinokyo, Mickey Mouse, Pamuk Prenses ve 7 Cüceler, Temel Reis, Doll House olarak bilinen bebek evleri, oyuncak müzelerinin değerini arttıran lehman oyuncaklar da yer alıyor. Türkiye'deki oyuncak müzeleri içinde sadece 'te bulunan Dünya çocuklarının tanıtıldığı maketler ve ülkelerine ait mimarı eserlerin sergilendiği mağara galerisi bulunuyor. Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar ise, çocuklarına bu tarihi mekanda keyifli anlar yaşatıyorlar.
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Oyun ve oyuncak müzesine çocuklardan ilgi
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