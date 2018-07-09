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Plastik sandık deposu alev alev yandı

Giriş Tarihi: 9.7.2018
Plastik sandık deposu alev alev yandı
MERSİN'İN Erdemli ilçesinde plastik sandıkların konulduğu depoda çıkan yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürülürken, depoda büyük hasar oluştu. İlçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde Ekrem A.'ya ait depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Plastik sandıkların konulduğu depodaki yangın, kısa sürede büyüyerek tüm alanı sardı. Depoyu saran alevler olay yerine giden Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerince, kontrol altına alınarak söndürüldü. Depoda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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Plastik sandık deposu alev alev yandı
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