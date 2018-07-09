Plastik sandık deposu alev alev yandı

MERSİN'İN
Erdemli ilçesinde plastik sandıkların konulduğu depoda çıkan yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürülürken, depoda büyük hasar oluştu. İlçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde Ekrem A.'ya ait depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Plastik sandıkların konulduğu depodaki yangın, kısa sürede büyüyerek tüm alanı sardı. Depoyu saran alevler olay yerine giden Mersin
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerince, kontrol altına alınarak söndürüldü. Depoda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.