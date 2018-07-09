Tarsus Belediyesi’nden geri dönüşüm eğitimi

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Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü kapı kapı dolaşarak vatandaşlara ambalaj atıklarının geri dönüşümü konusunda eğitim veriyor. Geri dönüşümün önemine değinen Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, "Yeniden kazanımı mümkün olan kağıt, karton, cam, plastik metal ambalaj atıklarımızı, kaynağında çöpe karıştırmadan ayrı olarak toplanması son derece önemlidir. Apartman, site yönetimleri, okullar, sağlık kuruluşları, marketler, satış noktaları, fabrikalar, iş ve alışveriş merkezleri gibi yerlerde ambalaj atıklarınızı geri dönüşüm aparatlarına atın" dedi.