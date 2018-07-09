Tarsus’da ‘yaz kampı’ başladı

BUGÜN NELER OLDU

TARSUS Belediyesi ile Tarsus Belediye Spor Kulübü tarafından ortaklaşa düzenlenen "Yaz Kampı" başladı. Mehmet Çelebi Spor Tesisleri'nde düzenlenen programa katılan Belediye Başkanı Şevket Can, çocukların iyi bir tatil dönemi geçireceklerini söyledi. Başkan Can, "Branş sayımızı da arttırdık. Bu yıl yaz kampı için 186 çocuğumuz bizlere müracaat etti" dedi. Yaz Kampı'nda, basketbol, voleybol, jimnastik, yüzme, eğitsel kollar, satranç, sinema, resim, dans, işaret dili, Türk Müziği Çocuk Korosu, zumba, halk oyunları bölümleri olacak. Temmuz ve Ağustos aylarında 2 ayrı bölümde oluşacak olan kampı tamamlayan çocuklara, Eylül ayının ilk haftasında sertifika verilecek.