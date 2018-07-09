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Tiyatro oyunu sergileyen emekliler turneye çıkacak

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2018
Tiyatro oyunu sergileyen emekliler turneye çıkacak
KISA adı Tüm Emek- Der olan Tüm Emekliler, Dul ve Yetimleri Derneği Tarsus Şubesi, Türkiye genelinde bir ilke imza tarak, emeklilerden oluşan tiyatro grubunu izleyici ile buluşturdu. "Emekliyiz Fakat Hayattan Değil, Yaşamaya Devam Et" isimli oyunu sergileyen Tüm Emek-Der üyeleri ve çocuklarından oluşan tiyatro etkinliğini belediye başkan yardımcısı Rıdvan Aksoy ile sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile emekliler izledi. Tarsus Belediyesi Nikah Salonu'ndaki açılışta konuşan dernek başkanı Bülent Gözener, "Mükemmel bir hizmeti Tarsus kamuoyuyla paylaşmanın onurunu yaşıyoruz. Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Dernek üyelerimizden oluşturduğumuz tiyatro grubumuzun yazarı Ufuk Cavlı yönetmeni Murat Bal, oyunumuz ile halkımızın ve emeklilerimizin huzuruna çıktık. Etkinlikleri Türkiye'mizin diğer il ve ilçelerinde de sahneleyeceğiz. Emeği geçenlere teşekkürler" dedi.
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Tiyatro oyunu sergileyen emekliler turneye çıkacak
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