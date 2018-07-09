Turizmcinin yüzü gülüyor

Mersin
'in turizmde dünyaya açılan kapısı Kızkalesi'ndeki otellerde yüzde 100'e yaklaşan doluluk oranı yaşandığı bildirildi. Okulların kapanması ve seçimlerin geride kalmasının ardından özellikle yerli turistlerin ve gurbetçilerin yoğun ilgi gösterdiği Mersin sahillerinde hareketlilik yaşanmaya başlandı. 321 kilometrelik sahil bandının yanı sıra tarihi ve kültürel mekanlarıyla da tatilcilere birçok alternatif sunan Mersin sahillerinde özellikle Kızkalesi sahilleri tatilcilerden büyük ilgi görüyor. BİR ÇOK ALTERNATİF VAR
Mersin'de tatil denince ilk akla gelen, UNESCO Geçici Miras Listesi'nde yer alan Kızkalesi bölgesinde de otellerde neredeyse yer bulunmuyor. Mavi bayraklı plajıyla öne çıkan bölgeye gelenler Akdeniz'in maviliklerinde yüzmenin yanı sıra Yörük kültürünü yansıtan mekanlarda da yöresel lezzetleri tatma fırsatı buluyor. Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, otel ve pansiyonların neredeyse yüzde 100 doluluğa ulaştığını söyledi. Doluluk nedeni ile Kızkalesi'ndeki işletmecilerin yüzünün güldüğünü kaydeden Öztop, "Yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz" dedi. Öztop, "Pırıl pırıl, mas mavi, tertemiz bir denizimiz var. Çocuklu ailelerin rahatlıkla denize girebileceği bir bölge. Birçok kişi tarafından tercih edilen uğrak yerlerden biri. Kızkalesi'nde yaklaşık 104 otel, motel, pansiyon ve yıldızlı otel hizmet veriyor. YOĞUNLUK DEVAM EDECEK
Kızkalesi Barbarossa otelin müdürü olan Nur Kaya da seçimlerden sonra başlayan hareketliliğin her geçen gün artarak devam ettiğini belirterek, "Sezon çok iyi geçiyor. İlgiden oldukça memnunuz. Gelecek ay bayramın da etkisiyle tatil bölgelerinde daha da yoğunluk yaşanacağını düşünüyoruz." diye konuştu. Kaya, bölgeye gelen turistleri en iyi şekilde ağırlamak için ellerinden geleni yaptıklarını da sözlerine ekledi. Tatilciler Üzeyir Duman ile Deniz Güler, çok beğendiklerini söyledi.