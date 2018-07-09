Yarışçı öğrenciler ‘param parça otomobil’le yola çıktı

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) öğrencilerinden oluşan Çukurova Racing takımı, İtalya ve İspanya'da düzenlenecek "Formula Student" yarışlarına katılmak amacıyla tasarladığı otomobili havayoluyla bu ülkelere götüremeyince çareyi aracı parçalara ayırarak taşımakta buldu. Otomotiv ve Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri, İtalya'da 11-15 ve İspanya'da 18-22 Temmuz'da organize edilecek "Formula Student" yarışlarına katılmak için yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı, 120 beygir gücüne sahip "CR-A2" adını verdikleri bir otomobil yaptı. Öğrenciler bu ülkelere otomobili götürebilmek amacıyla önce bir havayoluyla şirketiyle anlaştı ancak daha sonra şirket aracı taşıyamayacağını iletti. Yarışlara katılma arzusundan vazgeçmeyen öğrenciler, sponsorluk sayesinde kendilerini ve otomobili bu ülkelere götürecek bir otobüs ayarladı. Öğrenciler, yaptıkları otomobili bu otobüse yükleyebilmek ve İtalya'ya giderek yarışlara katılmak için aracı parçalarına ayırdı. Yanlarına, otomobili birleştirebilmek için çok sayıda araç-gereç alan 20 kişilik ekip, Adana
'dan İtalya'ya otobüsle hareket etti. Öğrenciler İtalya'da sorunsuz şekilde otomobillerini kurabilmeyi ve yarışlardan derece elde ederek İspanya'daki organizasyona gitmeyi hedefliyor. Çukurova Racing takımının kaptanı ve üniversite öğrencisi Vural Kart, "Formula Student" yarışlarının araç tasarlayan öğrenciler için çok önemli bir yarışma olduğunu ifade etti. Kendi imkanlarıyla yaptıkları otomobille, bu organizasyonda Türkiye'yi geçen sene temsil ettiklerini anımsatan Kart, otomobillerinde benzinle çalışan ve 120 beygir güç üreten 600 cc'lik bir motor kullandıklarını dile getirdi.