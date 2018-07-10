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21 kursiyerin eserleri sergilendi

Erdemli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün açtığı ‘Çeyiz ürünleri hazırlama ve kırkyama’ kursu sona erdi. Mezun olan 21 kursiyerin eserleri açılan sergide sergilendi

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018
21 kursiyerin eserleri sergilendi
MERSİN Erdemli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün Eyvanlı Mahallesinde açtığı 'Çeyiz ürünleri hazırlama ve kırkyama' kursu sona erdi. 21 kursiyerin el emeğiyle yaptığı eserler sergilendi. Sergide tarihi dokumalara yapılan tel kırma işleri dikkat çekti. Erdemli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Okur, "Sergimizdeki ürünleri görünce kursumuzun ne kadar önemli olduğunu ve kadınlarımıza imkan verildiğinde daha bir çok işleri başarabileceklerine şahit olduk" dedi. Engelli, vasıflı-vasıfsız, gençyaşlı, çalışan-işsiz ayrımı yapmadan tüm vatandaşlara Erdemli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak en iyi şekilde hizmet ettiklerini söyleyen Okur, "Kursiyerlerimiz hem meslek öğrendiler, hem de öğrendikleri meslekten elde ettikleri gelirle de aile bütçelerine katkıda bulunmuşlardır. Bütün herkesi kurslarımıza katılmaya davet edum" dedi.
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21 kursiyerin eserleri sergilendi
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