21 kursiyerin eserleri sergilendi

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Erdemli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün Eyvanlı Mahallesinde açtığı 'Çeyiz ürünleri hazırlama ve kırkyama' kursu sona erdi. 21 kursiyerin el emeğiyle yaptığı eserler sergilendi. Sergide tarihi dokumalara yapılan tel kırma işleri dikkat çekti. Erdemli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Okur, "Sergimizdeki ürünleri görünce kursumuzun ne kadar önemli olduğunu ve kadınlarımıza imkan verildiğinde daha bir çok işleri başarabileceklerine şahit olduk" dedi. Engelli, vasıflı-vasıfsız, gençyaşlı, çalışan-işsiz ayrımı yapmadan tüm vatandaşlara Erdemli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak en iyi şekilde hizmet ettiklerini söyleyen Okur, "Kursiyerlerimiz hem meslek öğrendiler, hem de öğrendikleri meslekten elde ettikleri gelirle de aile bütçelerine katkıda bulunmuşlardır. Bütün herkesi kurslarımıza katılmaya davet edum" dedi.