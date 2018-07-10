Ağaca çarptı takla attı

ADANA
'DA yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra devrilen otomobildeki biri bebek 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. İddiaya göre bel fıtığı olan Zekiye Çiçek'in rahatsızlığını gidermek için aile Adana'nın Zeytinli Köyü'nde ilkel yöntemlerle tedavi yapan kişiye gitmeye karar verdi. Hilmi Aksoy (38), yanına eşi Banu, kayınbabası Erol, kayınvalidesi Zekiye, yeğeni Bilal, komşusunun kızı Nilüfer Su Altıgöz ile 1 yaşındaki Helin Ateş'i de alarak yola çıktı. CAN PAZARI YAŞANDI
Hilmi Aksoy'un kullandığı 33 EF 784 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu İncirlik Park Alanı yakınlarında yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı gören karayolları işçileri hemen 112 Acil Servis'i aradı. Olay yerine çok sayıda sağlık görevlileri ile birlikte CANKUR ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada sağlık görevlileri Banu Aksoy'un (35) öldüğü belirledi. Kazada yaralanan 1'i bebek 6 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldılar. Hastaneye kaldırılan
yaralılardan 11 aylık Helin Ateş ile otomobil sürücüsü Hilmi Aksoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadılar. Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Hilmi –Banu Aksoy çifti ile Helin Ateş gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada yaralanan 4 kişinin tedavileri ise hastanede sürüyor. Kazada yaralanan Erol Çiçek'in olay yerinde polise verdiği ifadesinde, "Eşim Zekiye Çiçek bel fıtığından rahatsızdı. Onu göstermek ve rahatsızlığına şifa bulmak için Adana'nın Zeytinli Köyü'nde bir kişiye gidiyorduk. Aracı kullanan damadım birden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önce ağaca çarptı daha sonra takla attı" dediği öğrenildi.