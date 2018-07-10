ATB Başkanı Mursaloğlu: Tek gayemiz ilimizin kalkınması

ANTAKYA
Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Celal Mursaloğlu, Meclis Başkanı Veliş Bahadırlı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ve Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. İlk olarak Kırıkhan Belediye Başkanını ziyaret eden ATB Başkanı Ali Celal Mursaloğlu ve beraberindeki heyet birlik ve beraberlik mesajı verdiler. ATB Başkanı Mursaloğlu, "Hatay
'da ortaya çıkan güzel eserlerin altında birlik ve beraberlik yatmaktadır. Birçok projeler bu sayede hayata geçmektedir. Hepimizin tek gayesi ilimizin ve ilçelerimizin kalkınması ve gelişmesi için hizmet götürmektir. Bizde her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. "GÜZEL İŞLERE İMZA ATACAĞIZ"
ATB heyeti daha sonra Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Her zaman diyalogdan yana olduklarının altını çizen Mursaloğlu, "Bugün burada sadece Kırıkhan ve Antakya değil bütün ilçelerimizin ve ilimizin genel problemlerini paylaşıyoruz. Bu birlikteliği sağlayabilirsek çok daha güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum" dedi.