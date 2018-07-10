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Baş ve Yapıcı aileleri dünür oldu

Giriş Tarihi: 10.7.2018
Baş ve Yapıcı aileleri dünür oldu
ADANA'DA Sarıçam Belediyesi Basın Danışmanı A Basri –Yıldız Baş çiftinin hemşire kızı Merve hayatını Mersinli İsmail - Emine Yapıcı ailesinin yazılım eğitmeni oğlu Erman ile birleştirdi. İnci Oteli'nde gerçekleşen düğüne milletvekili Orhan Sümer, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ile kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Genç çiftlerin aileleri A. Basri-Yıldız Baş ve İsmail- Emine Yapıcı, evlatlarının düğün törenlerini yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, " ve Mersin'deki düğün törenimize uzaktan ve yakından katılan ve bizleri yalnız bırakmayan tüm akraba ve dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Evlatlarımıza da bir ömür boyu mutluluklar dileriz" dedi.
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Baş ve Yapıcı aileleri dünür oldu
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