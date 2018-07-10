Hataylı küçük Ufuk son yolculuğuna uğurlandı

BUGÜN NELER OLDU

Hassa ilçesinde Amanos Dağları eteklerinde kaybolduktan 8 gün sonra dün cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Ufuk Tatar, Kırıkhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Arpalıuşağı Mahallesi'nde 1 Temmuz'da kaybolan ve dün güvenlik korucuları tarafından kaybolduğu noktadan yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Yoluklar Mahallesi'nin üst kesimlerindeki arazide ölü bulunan Ufuk Tatar'ın, MKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamlandı. Otopsinin ardından Kırıkhan ilçesine getirilen Ufuk'un cenazesi, 201 Evler Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra Özyörük Mahallesi Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.