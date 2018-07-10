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lı küçük Ufuk son yolculuğuna uğurlandı

Giriş Tarihi: 10.7.2018
Hataylı küçük Ufuk son yolculuğuna uğurlandı
HATAY'IN Hassa ilçesinde Amanos Dağları eteklerinde kaybolduktan 8 gün sonra dün cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Ufuk Tatar, Kırıkhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Arpalıuşağı Mahallesi'nde 1 Temmuz'da kaybolan ve dün güvenlik korucuları tarafından kaybolduğu noktadan yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Yoluklar Mahallesi'nin üst kesimlerindeki arazide ölü bulunan Ufuk Tatar'ın, MKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamlandı. Otopsinin ardından Kırıkhan ilçesine getirilen Ufuk'un cenazesi, 201 Evler Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra Özyörük Mahallesi Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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Hataylı küçük Ufuk son yolculuğuna uğurlandı
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