Kırıkhan’da tefeci operasyonu

HATAY'IN
Kırıkhan ilçesinde tefecilik yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince ilçede tefecilik yapmak suretiyle suç örgütü kuran şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2'si kadın 12 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, gayrimenkul tapusu ve doküman ele geçirildi. Adliye sevk edilen
şüphelilerden örgüt elebaşı olduğu öne sürülen ve hakkında tefecilik suçundan kesinleşmiş 15 yıl cezası bulunan K.E.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. 2'si kadın 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.