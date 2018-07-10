Madalyalara damga vurdu

BUGÜN NELER OLDU

ersin'de düzenlenen Artistik Jimnastik Dünya Kupası sona ererken 6 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 13 madalya alan Türkiye, organizasyonu birinci tamamladı.'ndaki organizasyonda 16 farklı ülkeden 55 sporcu; paralel, asimetrik paralel, atlama, halka, kulplu beygir, yer, denge ve barfiks branşlarında madalya mücadelesi verdi.kadınlardatemsil ederken, milliler turnuvayı 6 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya ile birinci sırada bitirdi.katılan diğer ülkelerden Kanada 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz - Romanya 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz - İrlanda ve Hindistan 1'er altın - Büyük Britanya 2 gümüş, 1 bronz - Endonezya 1 gümüş, 1 bronz - Bulgaristan 1 gümüş; Hollanda 1 bronz - Şili ve Azerbaycan da 1'er bronz madalya aldı. Büyük ilgi gören organizasyon tam puan aldı.