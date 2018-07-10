Melih ABİ: Durak kaldırıldı yaşlılar mağdur oldu

Adana Ziyapaşa Mahallesi Kasım Gülek Bulvarı Çevre yolundaki durak kaldırıldı.

Sebebi ne olursa olsun buradan otobüse binen halk sıkıntı çekiyor.

Özellikle de yaşlılar ve hastalar.

Durak olmayınca haliyle otobüsler de durmuyor.

40 derecelik sıcakta yürüyerek durak arıyorlar.

Vatandaş "Mağduriyetimiz önlensin" diyor.

Oraya bir cep yaparak sorun çözülebilir.

Biraz kafa yorarsanız sorunu çözersiniz…

İnsanları bu sıcakta yürütmeyin kardeşim.

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Yenice'de bazı caddelerdeki kasisler tepki çekiyor



Eskiden Tarsus'un beldesiydi Yenice.

Şimdi bir mahalle.

Bazı caddeler kasislerle dolu.Araçların hızlı gitmesini önlemek için konulmuş.

Ama kasisler ileriden araçla gelirken belli olmuyor.

Sürücüler aniden fark ediyor.

O zaman da araç hoplayıp zıplıyor.

Sürücüler "Hamile bayanların çocuğunu düşürür bu kasisler" diyor.

Bari kasislerin üzerine beyaza boyayın uzaktan görünsün.

Gelen de yavaşlasın ve rahatça geçiş yapsın.