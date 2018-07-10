Olmadı be dostum Asil

Kahramanmaraş
'ta küçük yaşta sahiplenerek 'Asil' adını verdiği Golden cinsi köpeğini trafik kazasında kaybeden İbrahim Tekinşen (32) sosyal medya üzerinden bir veda mektubu yazdı. Kentte tekstil sektöründe iş hayatını sürdüren ve hayvanlara olan sevgisiyle tanınan Tekinşen üç yıl önce yavru iken sahiplendiği Asil isimli köpeğiyle güçlü bir bağ kurdu. ONUN HERŞEYİYDİ
Asil'i iş yerinde bir bebek gibi büyüten Tekinşen, zamanının büyük bir kısmını köpeğiyle geçirdi. 2 Temmuz akşamı Gaziantep yolu üzerindeki iş yerinden aracıyla çıkan İbrahim Tekinşen'in arkasından koşan Asil'e bir başka araç çarptı. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te iki ayrı veterinerde tedavi olan yaralı Golden, kurtarılamadı. İbrahim 'Asil'i iş yerinin bahçesinde gözyaşları içinde elleriyle gömdü. VEDA MEKTUBU YAZDI
İbrahim Tekinşen, Asil'in ölümü sonrasında sosyal medya hesabında köpeğiyle birlikte çekilmiş fotoğrafını yükleyerek altına, "Bu zamansız gidişin olmadı Asil. Yalnız bırakmak var mıydı beni. Daha çok oynayacak, hoplayacak, zıplayacaktık seninle be oğlum. Daha ilk geldiğin günü dün gibi hatırlıyorum. Küçücüktün, sen benim için bir köpekten çok daha fazlasıydın. Gerçekten hiç olmadı bu gidişin. Bana borçlusun artık. Yalnız bıraktın beni. Öbür tarafta yeniden görüşmek dileğiyle can dostum" şeklinde mesaj paylaşması takipçilerine duygu dolu anlar yaşattı.