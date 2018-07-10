Polise direnen firari hükümlüye 5 yıl hapis

Adana
'da 72 yıl hapis cezası onanınca yakalanmamak için baskın yapan polisleri öldürmeye teşebbüs eden firari hükümlü Fatih Kahya'nın (34) yargılaması sona erdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanığı "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 5 yıl 7 ay hapisle cezalandırdı. Tutuklu sanık hakkında "öldürmeye teşebbüs" suçundan ise ceza verilmesine yer olmadığı kararı verildi. CEZAEVİNDEN KAÇTI
Olay, 22 Kasım 2017'de Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddianameye göre olay şöyle gelişti. Bir çok suçtan hüküm giyen Fatih Kahya, 12 yıl Niğde Kapalı Cezaevi'nde yattıktan sonra aynı cezaevinin açık kısmına geçti. Kahya, 35 ayrı suçtan 72 yıl hapis cezasının onandığını öğrenince firar etti. Polis, Kahya'nın Adana'daki ablası Belgin U.'nun evinde gizlendiği bilgisine ulaşıldı. ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS
Cumhuriyet Savcısının "Öldürmeye teşebbüs ve görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından dava açtığı Fatih Kahya, "Polis elindeki silah ile ateş etmesin diye elini tuttum. O sırada silah ateş aldı. Nasıl yaralandığını görmedim. Elinden silahı alıp, doğrultmadım. Suçsuzum" dedi. 3 polis, sanıktan şikayetçi oldu. Mahkeme, Kahya'yı "direnme" suçundan 5 yıl 7 ay hapisle cezalandırdı. HÜKÜMLÜ OPERASYONU
Adrese şafak vakti baskın düzenleyen polis, direnişle karşılaştı. Baskını fark eden Fatih Kahya, karşısında gördüğü polislere ateş etti ancak tabanca tutukluk yaptı. Daha sonra da eve giren hükümlü, önce ablası Belgin U.'nun arkasına saklandı. Daha sonrada polis Süleyman G.'nin tabancasını elinden alıp, ona doğrultarak ateşledi. Süleyman G. yaralandı. Hükümlü yakalanıp, tutuklandı.