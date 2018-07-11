Çona Kanyonu’na doğa gezisi düzenlendi

Osmaniye
'de
bir grup doğa sporcusu
tarafından,
Amanos Dağları eteklerinde
bulunan Çona
Kanyonu'na gezi
düzenledi. İl merkezine
yaklaşık 10 kilometre
mesafedeki
doğanın bu eşsiz
güzelliğini görmek
isteyen sporcular, 4 kilometrelik zorlu parkur
sonunda 12 metrelik şelalenin üstünden
zipline ila kayarak geçip, hemen altındaki
6 metrelik şelaleden ise atlayarak
adrenalini yüksek bir etkinliğe imza attı.
Osmaniye Dağcılık ve Doğa
Sporları Kulübü (ODAK) Başkanı
Muhammet Doğan, geziye
15 kişilik profesyonel dağcılık
eğitimi bulunan kişilerin
katıldığını, zorlu parkurların
ferrata hattı döşenerek
geçildiğini ve bu sayede
bir çok doğal güzellikleri
görme fırsatı elde
ettiklerini söyledi.
Orta, zor ve kolaylık
derecesine
göre ilerleyen
günlerde farklı gezilerin olacağını
kaydeden Başkan
Doğa, "Doğayla iç içe
olmak bizim için
bir tutkudur"
diye konuştu.