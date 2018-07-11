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Çona Kanyonu’na doğa gezisi düzenlendi

’de bir grup doğa sporcusu tarafından, Amanos Dağları eteklerinde bulunan Çona Kanyonu’na gezi düzenlendi

Giriş Tarihi: 11.7.2018
Çona Kanyonu’na doğa gezisi düzenlendi
'de bir grup doğa sporcusu tarafından, Amanos Dağları eteklerinde bulunan Çona Kanyonu'na gezi düzenledi. İl merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki doğanın bu eşsiz güzelliğini görmek isteyen sporcular, 4 kilometrelik zorlu parkur sonunda 12 metrelik şelalenin üstünden zipline ila kayarak geçip, hemen altındaki 6 metrelik şelaleden ise atlayarak adrenalini yüksek bir etkinliğe imza attı. Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) Başkanı Muhammet Doğan, geziye 15 kişilik profesyonel dağcılık eğitimi bulunan kişilerin katıldığını, zorlu parkurların ferrata hattı döşenerek geçildiğini ve bu sayede bir çok doğal güzellikleri görme fırsatı elde ettiklerini söyledi. Orta, zor ve kolaylık derecesine göre ilerleyen günlerde farklı gezilerin olacağını kaydeden Başkan Doğa, "Doğayla iç içe olmak bizim için bir tutkudur" diye konuştu.
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Çona Kanyonu’na doğa gezisi düzenlendi
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