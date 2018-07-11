Dünya şampiyonlarından Başkan Şefik’e ziyaret

Kanada'da düzenlenen RoboCup 2018 Robotlararası Dünya Futbol Kupası'nda şampiyon olan Yakın Doğu Üniversitesi
Robot Futbol Takımı (NEUIslanders) ekibi, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel başkanlığında, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik'i makamında ziyaret etti. Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S.Günsel ile Robot Futbol Takımı ekibi Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik'e, YDÜ 3D laboratuvarında mekanik ve elektronik tasarımları yapılan ve yapay zeka kodlamaları % 100 Yakın Doğu Üniversitesi tarafından geliştirilen Robot Futbol Takımının dünya şampiyonluğuna giden yolunu anlattı. Ziyarette, 2050 yılında düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupasında şampiyon olacak takımla, Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımının bir dostluk maçı yapabilmenin hedef olarak belirlendiği de ifade edildi. Ayrıca, Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Laboratuvarında geliştirilen Bioyazıcı ile organ ve doku üretileceği açıklandı. Şefik; "YDÜ'nün bu kadar ilerlemiş olması çok takdir edici" dedi.