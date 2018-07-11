Eşref Fakıbaba başarılı girişimciyi kutladı

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Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, buz başlıklı epilasyon cihazı markası Epilice ile dünya markaları ile rekabet eden Vortex Yönetim Kurulu Başkanı Ferit İşkar'ı Ankara
'daki makamında ağırladı. İşkar'ı başarılarından ve çalışmalarından dolayı kutlayan bakan Fakıbaba, Türkiye'nin böylesine önemli genç girişimcilere ihtiyaç duyduğunu söyledi. Vortex Yönetim Kurulu Başkanı Ferit İşkar da görüşmede bakana yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi sundu. İŞKAR, "Epilice son dönemin en trend, en çok tercih edilen, buz başlıklı epilasyon cihazı. Bu yola çıkarken yanımda sadece 2 kişi vardı. Şimdi ise üretim yapılan fabrikayı da satın alarak, onlarca kişiye istihdam sağlıyoruz. Gerek bünyemizde bulunan arkadaşlar, gerekse cihazlarımızı kullanan yaklaşık bin 500 salondaki iş ortaklarımızla da büyük bir ekonomi yarattık" dedi.