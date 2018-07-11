Gaziantep Basketbol Çankaya’yı renklerine bağladı

Tahincioğlu
Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep
Basketbol, Yunus Çankaya ile bir yılı opsiyonlu 2 yıllığına anlaştı. Forvet pozisyonunda görev yapan Yunus Çankaya ile 1+1 yıllığına anlaşma sağlandığı belirtildi Kulüpten yapılan açıklamada, Yunus'a yeni sezonda başarı dileğinde bulunularak, "2012-2013 sezonunda Gaziantep Basketbol forması giyen Yunus Çankaya, geçtiğimiz sezonu Selçuklu Belediyespor'da tamamlamıştır. 1985 doğumlu, 1,99 boyunda olan Yunus Çankaya, 2017- 2018 sezonunu ortalama 24,4 dakika, 7,4 sayı, 3,4 ribaunt ve 3,8 asistle tamamlamıştır." ifadelerine yer verildi