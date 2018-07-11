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’te 5 kapkaç şüphelisi tutuklandı

Giriş Tarihi: 11.7.2018
Gaziantep’te 5 kapkaç şüphelisi tutuklandı
'te, şapka ve kar maskesi takarak 6 kapkaç olayına karıştıkları belirlenen 5 şüpheli, tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte son günlerde şapka ve kar maskesi ile yüzlerini gizleyerek 6 kapkaç olayına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, kapkaç mağdurlarının ifadelerini alıp, olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan inceleme sonunda kapkaç olaylarına karıştığı belirlenen 5 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Operasyonlarda şüpheliler R.T., B.H., M.A.Y., A.R.U. ve T.C.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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Gaziantep’te 5 kapkaç şüphelisi tutuklandı
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