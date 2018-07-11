Genç doktorlar mutluluğa yürüdü

Ufuk
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Ece Canhilal ile Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Çağrı Özütok, ATOSEV Tesisleri'nde düzenlenen muhteşem düğün töreninde arkadaşlıklarını evlilikle sonuçlandırmanın mutluluğunu yaşadı. Özütok çifti, şahitlerin huzurunda iyi ve kötü günde birbirlerinin yanında olarak bir ömrü birlikte geçireceklerinin sözünü verdikleri nikah akdini imzaladı. Ardından da davetlilerin masalarını tek tek gezerek, akraba ve yakınları ile düğüne Ankara
'dan katılan doktor arkadaşlarına kendilerini bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadıkları için teşekkür ettiler.