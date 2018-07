Gül: Adalet güven verecek

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni dönemin ilk kabinesinde Adalet Bakanı olarak yerini koruyarak Çukurova ve Güneydoğu'nun tek bakanı olan Abdulhamit Gül , "Yeni dönemde güven veren bir adalet tesis edeceğiz. Bu duygudan ülkenin her tarafındaki vatandaşlarımız aynı oranda nasiplenecek" dedi.Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan yeni kabinenin bölgemize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileyen Gül, "Bizi bu göreve yeniden layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Duaları ve destekleri bizleri yalnız bırakmayan Gaziantep li hemşerilerimize ve milletimize hakkıyla hizmet edebilmeyi Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha güçlü, müreffeh bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuşan Gül, yeni hükümet sisteminde daha güçlü Türkiye'ye giden yolun ilk adımlarının atıldığını belirtti. Gül, "Yeni sistem ile bürokrasinin hantallıktan uzaklaşıp hızlı, etkin kararlar alacağı sürece girdik. Bu dönemde güven veren bir adalet tesis edeceğiz" diye konuştu. Bakan Gül, "Vatandaşlarımızda 'Türkiye'de güven veren bir adalet var' duygusunu oluşturmaya çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımız 'Bu devletin vermiş olduğu özgürlüklerin teminatı olarak bu hükümeti, Cumhurbaşkanını görüyorum. Özgürlüklerim geriye gitmeyecek, daha da ileri gidecek' inancıyla yaşayacak" dedi.Vatandaşların etnik kökeni, doğum yeri, inancı ve yaşam tarzı nedeniyle "öteki" olmayacağına dikkat çeken Gül, "Yeni dönemde daha fazla hukuk ve özgürlük inşa edilecek. Bakanlık olarak bu vizyonu hedefliyoruz. İnsan odaklı bir çalışma içinde olacağız. Genel olarak hükümet sistemimizde ise krizlerin, darbelerin, bürokratik vesayet ve engellemelerin geride bırakıldığını bir döneme girdik" şeklinde konuştu.24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destekleri nedeniyle bölge halkına teşekkürlerini yineleyen Bakan Gül, "Bölgemizin ve ülkemizin sorunlarının çözülmesi, ülkemizin geleceğe daha güvenli bir şekilde ilerlemesi yeni hükümet sistemimizin hızlı kararlar alması sayesinde daha kolay olacaktır. Kazanan Türkiye olacaktır" dedi.65. Hükümette Adalet Bakanlığı görevini yürüten Abdulhamit Gül'ün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk "Adalet Bakanı" olarak kabinede yer alması, Gül'ün Gaziantep'te yaşayan anne babası tarafından sevinçle karşılandı. Anne Halise ve baba Cemil Gül, oğulları Abdulhamit Gül'ün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk "Adalet Bakanı" olarak kabinede yer almasıyla büyük sevinç yaşadı. Oğullarına her zaman güvendiklerini vurgulayan Gül, "Kabine açıklanırken hepimizde tatlı bir heyecan vardı. Televizyon ekranlarından takip ettik ve Sayın Başkanımızın dualarına amin dedik. Akşam geç saatlerde kabine açıklandı ve bizim oğlumuz ikinci kez Adalet Bakanlığına getirilmiş oldu. Bu ülkenin başkanlığından bekçisine kadar hepsi kutsal bir görevdir. Bu ülkede yaşamak ve vatandaş olmak bir şereftir" dedi. Annesi Halise Gül de oğluyla her zaman gurur duyduğunu vurgulayarak, "Çocukluğunda çok farklı biriydi ve çok zekiydi. Anne ve babasını hiç üzmezdi. İlk ve orta okulda hep sınıf başkanlığını yaptı. Komşuları ve akrabaları tarafından çok sevilen biriydi. Allah kendisini mutlu etsin. Televizyonda ismini duyunca çok mutlu oldum. Başkanımızdan Allah razı olsu" şeklinde konuştu.