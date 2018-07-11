Gürcistanlı Marekhi AIDS’li çıktı ilçe karıştı

Adana
'nın Kozan ilçesinde polisin yaptığı operasyonda hem fuhuş yaptığı hem de fuhşa aracılık ettiği iddiasıyla tutuklanan Gürcistan
uyruklu kadın 49 yaşındaki Marekhi Somkhisvili
'nin yapılan sağlık kontrolünde AIDS
'li olduğu ortaya çıktı. Yetkililer, Marekhi ile ilişkiye giren erkeklerin hastaneye başvurarak kant testi yaptırması gerektiğini belirtti. Gürcistan uyruklu kadın ile ilişkiye giren Kozanlı erkekler paniğe kapıldı. KÖPEKLE TEHDİT EDİYORLARDI
Adana ve Kozan polisi Yarımoğlu Mahallesi Özcanlı Sokak üzerinde bulunan üç evde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı, kadınların pitbull cinsi köpekleri üzerlerine sararak tehditle alıkonulduğu ihbarını aldı. Polis 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaptıktan sonra 4 Mayıs günü 300 polisle şafak vakti operasyon gerçekleştirdi. Zanlıların kaçmaması için evin çevresi kuşatıldı. Operasyonda Kadir O. ile birlikte M.T., Y.O., M.B., A.B., K.B., M.T., S.Ö., A.Y., T.Ş., A.A., U.T., G.K., O.K., T.Y., E.Y., O.A. ve M.S. ile birlikte fuhuş yapan ve fuhşa aracılık eden Gürcistan uyruklu 6 kadın gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen
24 kişiden 2'si kadın toplam 18 kişi tutuklandı. CEZAEVİNDE
Gözaltına alındıktan hemen sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Zührevi Hastalıklar Hastanesi'ne götürülen ve tutuklananlar arasında bulunan kadınlardan Marekhi Somkhisvili de AIDS tespit edildi. Kadının Kozan'da birlikte olduğu erkeklerin hastanelere başvurması gerektiği bildirildi. Kadının AIDS olduğunu öğrenen Kozanlı erkekler paniğe kapıldı.