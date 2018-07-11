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’daki orman yangını söndürüldü

Giriş Tarihi: 11.7.2018
Hatay’daki orman yangını söndürüldü
'ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, Dörtyol kırsalı Amanos dağları eteğinde bulunan Çökek mevkisinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan 2 yangın söndürme helikopteri ve karadan 3 yangın söndürme timinin bölgeye sevk edildiğini belirtti. Ketmen, 1 dekar alanda etkili olan yangının büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldüğünü kaydetti.
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Hatay’daki orman yangını söndürüldü
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