Hayvanat bahçesi sakinleri ‘buzlu kokteyl’ ile serinliyor

Gaziantep Hayvanat Bahçesi
sakinleri, bunaltıcı yaz sıcaklarında etli ve meyveli buz kokteyli ile serinliyor. Alan genişliği ve tür sayısı bakımından Türkiye
'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada dördüncü sırada bulunan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanların sıcaktan etkilenmesini en aza indirmek için çeşitli önlemler alınıyor. Hayvanat bahçesindeki kaplan, aslan, leopar, puma ve jaguar gibi yırtıcı hayvanlar buzlu et kokteyli, ayılar ise karpuz, elma, portakal, kivi, çilek, muz ve üzümden oluşan buzlu meyve kokteyli ile serinletiliyor. Başta develer ve zebralar olmak üzere hayvanlar, günün belirli saatlerinde hortumla ıslatılıyor. Bu sayede serinleyen hayvanlar, ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.