Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Hayvanat bahçesi sakinleri ‘buzlu kokteyl’ ile serinliyor

sakinleri ‘buzlu kokteyl’ ile serinliyor

Giriş Tarihi: 11.7.2018
Hayvanat bahçesi sakinleri ‘buzlu kokteyl’ ile serinliyor
sakinleri, bunaltıcı yaz sıcaklarında etli ve meyveli buz kokteyli ile serinliyor. Alan genişliği ve tür sayısı bakımından 'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada dördüncü sırada bulunan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanların sıcaktan etkilenmesini en aza indirmek için çeşitli önlemler alınıyor. Hayvanat bahçesindeki kaplan, aslan, leopar, puma ve jaguar gibi yırtıcı hayvanlar buzlu et kokteyli, ayılar ise karpuz, elma, portakal, kivi, çilek, muz ve üzümden oluşan buzlu meyve kokteyli ile serinletiliyor. Başta develer ve zebralar olmak üzere hayvanlar, günün belirli saatlerinde hortumla ıslatılıyor. Bu sayede serinleyen hayvanlar, ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hayvanat bahçesi sakinleri ‘buzlu kokteyl’ ile serinliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN