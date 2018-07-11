HKÜ’de iletişim fakültesi açıldı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi
(HKÜ
), bünyesine kattığı yeni fakülte ve bölümleriyle büyümeye devam ediyor. Bilim ve teknoloji merkezi olarak her yıl yerli, yabancı binlerce öğrenciye verdiği kaliteli eğitimi ile Güneydoğu´nun en çok tercih edilen vakıf üniversitesi HKÜ'de, "İletişim Fakültesi" açıldı. "GELECEĞİN TEMELİ ATILMAKTA"
HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz: "Hasan Kalyoncu Üniversitesi kurulduğu günden bu yana bilgiyi üretmeyi, öğrencilerinin yenilikçi ve girişimci taraflarını ön plana çıkarmayı ve sektörde sözü geçen bireyler olmasını hedeflemiştir. Yaptığı atılımlar ve geliştirdiği projelerle her daim adından söz ettirerek geleceğin temellerini atmaktadır" dedi. "LAYIKIYLA YETİŞTİRMEK"
İletişim fakültesinin amacından bahseden HKÜ Rektör Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Edibe Sözen ise "Fakültemizin amacı öğrencilerimize medya üretim sürecinde kazanmaları gerekenleri kazandırmak ve onların kendi toplumlarından ve dünyadan haberdar olmalarını sağlamaktır. Ayrıca meslekleri konusunda onları layıkıyla yetiştirmek ve medya sektöründe üretimi en iyi gerçekleştiren kişiler olmalarını sağlamaktır" diye konuştu. RTS İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK
Fakültede Görsel İletişim ve Tasarımı Bölümünün yanı sıra bu yıl ilk kez öğrenci alacak olan Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü de olacak. Yenilikçi, girişimci ve proaktif vizyonu ile eğitim veren ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenci alacak olan fakülte, 50 kişilik öğrenci kontenjanı ile yeni eğitim öğretim dönemine giriş yapacak.