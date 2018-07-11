İskenderun’da şehir içi trafik denetimi

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İskenderun ilçesinde Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik kurallarına uymayanlara cezai işlem uyguladı. Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, şehir merkezinde trafik uygulaması gerçekleştirilerek, sürücülerin plaka ve ehliyet sorgulamaları yapıldı. Şehit Pamir Caddesi üzerinde uygulama yapan trafik ekipleri kuralları ihlal eden, eksik evrakları bulunan sürücülere cezai işlem uyguladı. Trafik ekipleri yaptıkları uygulamalarda, kent içerisinde hem vatandaşların mağdur olmaması ve hem de trafik kurallarına uyulması noktasında çalışmalar gerçekleştirildiğini belirttiler.