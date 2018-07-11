Kozan’da üniversiteliler diplomalarını aldı

Çukurova Üniversitesi
Kozan İşletme Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan öğrenciler Mithat Özsan Amfisi'nde düzenlenen törenle uğurlandı. Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan, Kozan İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Yılmaz Kandır, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Kozan İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Yılmaz Kandır, kuruluşlarının 6. yılında ilk mezunlarını vermenin sevincini yaşadıklarını ifade ederek, öğrencilere mesleki bilgileri aktarmakla kalmayıp Ulu önder Atatürk'ün "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözüyle; ilmi, irfanı öğrettiklerini söyledi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan ise Çukurova Üniversitesi'nin köklü geçmişiyle ülkenin ve bölgenin ihtiyaç duyacağı evrensel değerlere sahip, kaliteli bir eğitim ve öğretim hizmeti verdiklerini belirtti.