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Künefeler havada uçuştu

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018
Künefeler havada uçuştu
'ın Antakya ilçesinde ilk kez en güzel künefe atma yarışması düzenlendi. Meclis Künefe Cafe'de gerçekleşen yarışma büyük ilgi gördü. Yarışmada jüri üyeliklerini Mustafa Sebzeci, Mustafa Çolakoğlu ve Tuğçe Dilem yaptı. Yetenekli künefe ustaları tarafından hazırlanan künefelerin havaya atılarak çevrildiği yarışma renkli görüntülere sahne oldu.

ALTIN HEDİYE EDİLDİ
Künefeleri en yükseğe atmalarının yanında estetik hareketler ile sağlam bir biçimde döndüren yarışmacılardan İsa Ayrancı birinci olurken Necla Keser ikinci, İbrahim Yücedal üçüncü oldu. Ayrancı'yı tebrik eden Meclis Künefe Kafe Müdürü Ahmet Acemoğlu ödülü olan gram altını takdim etti.
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Künefeler havada uçuştu
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