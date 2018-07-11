Otomobil manavın duvarına çarptı

Adana
'da
sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir manavın arka duvarına çarparak durabildi. Şans eseri kazada yaralanan olmadı. Edinilen bilgiye göre, Ceyhan ilçesi Elçibey Parkı civarında H.T., kullandığı 08 HD 231 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Yoldan çıkan araç, bir manav dükkanının arka duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sinir krizi geçiren genç kızı tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.