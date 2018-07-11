Sol organları olmayan Yusuf mutluluk saçıyor

Mersin
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'goldenhar' hastası olan ve sol kulağı, gözü, böbreği olmayan, kalbinde problemli olarak dünyaya gelen 5 yaşındaki Yusuf Doğdu, hayat sevinciyle etrafa mutluluk saçıyor. 1,5 yaşındayken kalbinden ameliyat olup sağlığına kavuşan Yusuf, şimdi de protez göz ameliyatlarıyla sol gözüne kavuşacak. Kulak ve çeneyle ilgili de ameliyat olacak olan Yusuf, okula başlamadan yüzünün normal hele gelmesini istiyor. Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde Bülent ve Hasret Doğdu çiftinin 3'üncü çocuğu Yusuf, 500 binde bir kişinin yakalandığı 'goldenhar' hastalığıyla dünyaya geldi. Sol kulağı, gözü ve böbreği olmayan, kalbinde sorunlarla dünyaya gelen Yusuf, ameliyatlarla normal görünümüne dönmeye çalışıyor. 1,5 yaşında kalp krizi geçiren ve ameliyat yapılan Yusuf, geçirdiği başarılı operasyonla kalbindeki sorundan kurtulmayı başardı. Geçtiğimiz günlerde protez göz için ameliyatlara başlayan Yusuf, bir süre sonra normal görünümlü bir göze kavuşabilecek. Ardından kulak ve çeneyle ilgili ameliyatlar geçirecek olan Yusuf, normal bir insanın yüz görünüme kavuşacak. Asgari ücretle çalışan baba, çocuğunun çıkabilecek masrafları için önümüzdeki dönemde de devletten yardım bekliyor. Baba Bülent Doğdu, 2009 yılında evlendiğini ve 3 çocuğunun olduğunu söyledi.