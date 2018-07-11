Tahmazoğlu ektiğini biçti

Şahinbey
Belediyesi'nin sertifikalı tohum ve gübre desteği verdiği ilçedeki 5 bin çiftçi hasatlarını yaptı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da hasat törenine katılarak biçerdöver kullanarak çiftçinin hasat bereketi sevincini paylaştı. Gaziantep
Valiliğiyle imzaladığı protokol kapsamında 5 bin çiftçiye 2 bin ton tohum ve 2 bin ton gübre desteği sağlayan Tahmazoğlu, hayvan üreticilerine de 3 bin 500 ton yem desteği vermişti. Şahinbey ilçesinin Çimenli köyünde yapılan hasada SABAH ekibiyle birlikte katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Toplamda 5 milyon liralık tutarı olan projemi kapsamında belirlenen çiftçilere, 3 milyon 100 bin lirası belediyemiz tarafından hibe olarak karşılanan bin ton sertifikalı tohum ve 2 bin ton gübre desteği sağlandı. Bugün o tohumların ekildiği tarlalarda hasat yapıyoruz. Bereketli bir mahsul olmuş, Allah ağız tadıyla yemeyi nasip etsin" dedi. ÖRNEK GÖSTERİLİYOR
Çiftçilere sadece tohum ve gübre desteğiyle sınırlı kalmadıklarını küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yapan çiftçilere de, her çiftçiye büyükbaş için 2 ton, küçükbaş için de bir ton olmak üzere yem desteği sağladıklarını anımsatan Başkan Tahmazoğlu, "Sosyal belediyeciliği tüm gerekleriyle yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar uyguladığımız pek çok projemiz başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet büyüklerimiz tarafından diğer belediyelere örnek gösterildi" diye konuştu. Tahmazoğlu ile birlikte hasada katılan AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel de çiftçilerin ülkenin yükünü çektiklerini belirtti.