Transfer taarruzu

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor
yeni sezona çok güçlü bir kadro ile çıkmaya hazırlanıyor.Son olarak sezon Karabükspor ve Sakaryaspor formalarını giyen orta saha oyuncu Murat Akın, iç transferde Batuhan İşçiler, Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Emre Nefiz ve yine Sakaryaspor'dan forvet Batuhan Karadeniz kendilerini mavi-lacivertli renklere bağlayan iki yıllık sözleşmeyi imzaladı. Kulüp Başkanı Murat Sancak kadroyu şekillendirmeye başladıklarını belirterek, "Teknik direktörümüz Hakan Kutlu'nun isteği doğrultusunda Adana
Demirspor'u başarıya taşıyacak olan isimlerle anlaşıyoruz. Bu ligin çok önemli isimleri ile sözleşme imzaladığımızı düşünüyorum. Taraftarlarımız sabırlı olsunlar" diye konuştu. BİRLİK ÇAĞRISI
Kadroyu bir an önce oluşturup takımı kampa göndermek istediklerinin altını çizen Başkan Sancak, "Çok az bir zamanımız kaldı. Bu yüzden elişimiz çabuk tutmamız gerekiyor. Zorlu bir maratonda koşacağız. Taraftarlarımız bizlere güvensinler ve yanımızda olsunlar. Başarı birlik ve beraberlikle gelir" şeklinde konuştu.