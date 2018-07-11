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Transfer taarruzu

Üst üste yaptığı transferlerle gündeme oturan son olarak Murat Akın, Batuhan İşçiler, Batuhan Karadeniz ve Emre Nefiz’i kadrosuna kattı

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018
Transfer taarruzu
TFF 1. Lig takımlarından yeni sezona çok güçlü bir kadro ile çıkmaya hazırlanıyor.Son olarak sezon Karabükspor ve Sakaryaspor formalarını giyen orta saha oyuncu Murat Akın, iç transferde Batuhan İşçiler, Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Emre Nefiz ve yine Sakaryaspor'dan forvet Batuhan Karadeniz kendilerini mavi-lacivertli renklere bağlayan iki yıllık sözleşmeyi imzaladı. Kulüp Başkanı Murat Sancak kadroyu şekillendirmeye başladıklarını belirterek, "Teknik direktörümüz Hakan Kutlu'nun isteği doğrultusunda Demirspor'u başarıya taşıyacak olan isimlerle anlaşıyoruz. Bu ligin çok önemli isimleri ile sözleşme imzaladığımızı düşünüyorum. Taraftarlarımız sabırlı olsunlar" diye konuştu.

BİRLİK ÇAĞRISI
Kadroyu bir an önce oluşturup takımı kampa göndermek istediklerinin altını çizen Başkan Sancak, "Çok az bir zamanımız kaldı. Bu yüzden elişimiz çabuk tutmamız gerekiyor. Zorlu bir maratonda koşacağız. Taraftarlarımız bizlere güvensinler ve yanımızda olsunlar. Başarı birlik ve beraberlikle gelir" şeklinde konuştu.
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