Adana
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Merkez Yüreğir İlçe Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Atakent Mahallesi'nde inşaatı devam eden Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin hizmete açıldığında bölgede önemli bir eksikliği gidereceğini söyledi. Başkan Çelikcan, spor kompleksinin içerisinde kapalı yüzme havuzu, voleybol, basketbol sahası, fitness salonu, bowling salonu, masa tenisi alanı, kafeterya ve büfe, kadın ve erkekler için ayrı ayrı tasarlanmış duş ve soyunma odalarının yer aldığını belirtti. "12 AY HİZMET VERECEK"
Her yıl onlarca gencin yüzme bilmediği için kanallarda boğulduğunu vurgulayan Çelikcan, "Gençlerimiz, çocuklarımız tehlikeli ve yasak olmasına rağmen kanallarda serinlemeye çalışıyor. Artık serinlemek için sulama kanallarında değil kapalı yüzme havuzumuzda buluşacak. Yüreğimiz yanmayacak. Yüreğir'deki bütün okullar beden eğitimi derslerinde yüzme havuzumuzu kullanabilecek, çocuklarımız burada uzman eğitmenlerden yüzme kursu alacaklar. Kadın ve erkeklerin ayrı günlerde faydalanacağı spor kompleksi 12 ayı hizmet verecek" dedi.