3 bin kınalı keklik doğaya salındı

Adana
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Kozan, Feke ve Aladağ ilçelerinde, doğaya 3 bin kınalı keklik bırakıldı. "Doğaya Keklik Yerleştirme Eylem Programı" kapsamında Kahramanmaraş Kapıçam Üretim Merkezinden temin edilen keklikler, Kozan'ın Akçalıuşağı, Feke'nin Bağdatlı ve Aladağ'ın Ceritler Mahallesi'nden doğaya bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Yakup Atıcı, yaban hayatının zenginleştirilmesine yönelik çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Kekliklerin, aynı zamanda kene ve süne zararlısı ile mücadeleye fayda sağladığını belirten Atıcı, "Amacımız doğadaki genetik çeşitliği artırmak. İlçelerimizde doğaya 3 bin kınalı keklik saldık. Keklik popülasyonunu artırmaya çalışıyoruz" dedi.