Başkan Erkoç: Adrenalin tutkunlarının merkezi olacak

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Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, yapımı devam eden ve 600 dönüm alan üzerine kurulan Kapıçam Ekstrem Spor Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Erkoç, vatandaşların kışın Yedikuyular Kayak Merkezi'nde, yazın ise Kapıçam Ekstrem Spor Merkezi'nde hoş vakit geçirebileceklerini söyledi.Kahramanmaraş'ın doğal güzellikleri yönünden Türkiye'nin en önde gelen illerinden bir tanesi olduğunu kaydeden Erkoç, "Belediye olarak bu doğal güzelliklerden insanlarımızın en iyi şekilde faydalanmaları için gayret ediyoruz. Türkiye'nin en büyük spor ve adrenalin merkezine sadece Kahramanmaraşlıları değil tüm ülkemizin ve dünyanın insanlarını şehrimize bekliyoruz" dedi.Merkezde, 5 adet ahşap büfe, rehabilitasyon, yaz okulu ve binicilik için atlı safari, kafeterya, kır lokantası, macera oyun alanı, mini oyun alanı, paintball alanı, zipline alanı, zorbing Alanı, 12 kişilik balon futbolu, fayton alanı, serbest gezinme alanı, ATV safari, traking, tenis, voleybol, futbol, kamping ve toplantı, dağ bisikleti, zip coaster bulunuyor.