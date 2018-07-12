Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Başkan Gül: Tarsus’u şaha kaldıracağız

Başkan Gül: Tarsus’u şaha kaldıracağız

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018
Başkan Gül: Tarsus’u şaha kaldıracağız
AK Parti Tarsus İlçe Başkanı İbrahim Gül, muhtarlarla bir araya gelerek, seçimde verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Tarsus Ashab-ı Kehf Uygulamalı Turizm Lisesi'nde gerçekleyen toplantıda konuşan Başkan Gül, "Genel seçim geride kaldı ve yeni sistem resmen başladı. Bundan sonra yerel seçimlerde Tarsus ve bölgemizde başarılı olmak için çaba sarf edeceğiz. Tarsus'u AK belediyecilikle buluşturmak için gece-gündüz çalışıyoruz" dedi. Gül, genel iktidarla, yerel iktidarı birleştirip Tarsus'u şaha kaldıracaklarını ifade etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Gül: Tarsus’u şaha kaldıracağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN