Başkan Gül: Tarsus’u şaha kaldıracağız

BUGÜN NELER OLDU

AKParti Tarsus İlçe Başkanı İbrahim Gül, muhtarlarla bir araya gelerek, seçimde verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Tarsus Ashab-ı Kehf Uygulamalı Turizm Lisesi'nde gerçekleyen toplantıda konuşan Başkan Gül, "Genel seçim geride kaldı ve yeni sistem resmen başladı. Bundan sonra yerel seçimlerde Tarsus ve bölgemizde başarılı olmak için çaba sarf edeceğiz. Tarsus'u AK belediyecilikle buluşturmak için gece-gündüz çalışıyoruz" dedi. Gül, genel iktidarla, yerel iktidarı birleştirip Tarsus'u şaha kaldıracaklarını ifade etti.