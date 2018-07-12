Çilek fiyatlarını komisyoncu ve tüccarlar belirlemesin

BUGÜN NELER OLDU

Anamur Çilek Üreticileri Kooperatif Başkanı Mehmet Sarı, çilek fiyatlarının komisyoncular ve tüccarlar tarafından belirlendiğini, bu durumun kendilerini sıkıntıya soktuğunu söyledi. Başkan Sarı, "Çilek üretimi birçok ürüne göre çok meşakkatli bir iş. Ürünü pazarlamada sıkıntı yaşanmıyor fakat fiyatların belirlenmesi konusunda ciddi sorunlar var. Komisyoncu ve tüccarlar ürünü en az fiyatla almak istiyor. Ürettiği ürünün karşılığını alamayan tek kişi üretici oluyor" dedi. Anamur'da 2 bini kayıtlı toplam 7 bine yakın çilek üreticisinin olduğunu vurgulayan başkan Sarı, "Artık Silifke çileğinin yerini artık Anamur çileği aldı. Gerek aroması gerekse dayanırlığı bakımından Anamur çileği şu an gözde. Tek sıkıntımız fiyat konusu. Biz kazanalım onlar kazanmasın gibi bir görüş içinde değiliz, tüccarda, komisyoncu da üretici de kazansın. Üretici ürettiği ürünü hak ettiği şekilde satsın istiyoruz" dedi.